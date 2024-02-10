مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخر على محورين ضمن منطقة”بوتين-أردوغان”

قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص هيئة تحرير الشام على محور ترنبة بريف إدلب الشرقي.

كما أصيب عنصر آخر بجروح بليغة إثر قنصه برصاص عناصر هيئة تحرير الشام على محور ميزناز غربي حلب.

وبذلك، يرتفع إلى 47 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال44 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 13 من العسكريين و36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

–29 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 9 من “هيئة تحرير الشام”