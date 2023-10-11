مقتل قيادي بـ”الجيش الوطني” برصاص فصيل مقرب من “الهيئة” في ريف حلب

محافظة حلب: قتل قيادي في فصيل “لواء الوقاص” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وقت سابق، على خلفية الاشتباكات بين فصيل أحرار عولان المقرب من هيئة تحرير الشام من جهة، وفصيل “السلطان مراد” من جهة أخرى، بالقرب من بلدة صوران بريف إعزاز شمالي حلب، ضمن منطقة ” درع الفرات.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 18 قتيلا خلال الاشتباكات على معبر الحمران، وهم: 10 من فصائل “الجيش الوطني” المتصارعة مع أحرار الشام و8 من الأخيرة.