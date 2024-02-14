مقتل قيادي عسكري في فرقة “العمشات” بمنزله في ريف عفرين

محافظة حلب: أقدمت مجموعة ملثمة على اغتيال قيادي عسكري في فصيل فرقة “العمشات” بعدة طلقات نارية، بعد أن تسلل أفراد المجموعة إلى منزله في قرية قرزيحل بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب ضمن منطقة “غصن الزيتون”، وفروا إلى جهة مجهولة.

ووفقا للمصادر فإن القتيل كان على خلاف مع القيادي ” أبو عمشة” قائد فصيل “سليمان شاه”.

يشار إلى إن المنزل الذي كان يسكنه القيادي المقتول قد أستولى عليه من مختار قرية قرزيحل بناحية شيراوا، في وقت سابق.

وفي 6 شباط الجاري، اعتقل عناصر فرقة “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات” فتاتين شقيقتين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عودتهما إلى مسقط رأسهما في قرية قرزيحل التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، قادما من مناطق النزوح في ريف حلب الشمالي، حيث جرى اعتقالهما دون معرفة التهم الموجهة إليهما، بينما لا يزال مصيرهما مجهولاً بعد تسليمهما للاستخبارات التركية في مدينة عفرين.