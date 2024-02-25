مقتل مدني وعنصرين من جيش النصر في اشتباكات مسلحة ضمن مناطق عمليات “غصن الزيتون”

محافظة حلب: دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين جيش النصر من جهة، وحركة نور الدين زنكي من جهة أخرى، في مخيم المحمدية بقرية تل سلور التابعة لجنديرس بريف عفرين، إثر خلافات تطورت لمشاجرة بين عائلتين كل منهما تتبع لفصيل ضمن مناطق عمليات “غصن الزيتون”، مما أدى لمقتل 2 من جيش النصر وشخص مدني برصاص طائش جراء الاشتباكات العنيفة، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة ومناشدات لوقف الاشتباكات بين الطرفين.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري في 13 كانون الثاني الفائت إلى أن عنصرا من فصيل فرقة “السلطان مراد” الموالي لتركيا، فارق حياته متأثرا بجراحه التي أصيب بها أمس، باندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من الفصيل ذاته في قرية قره تبه بناحية شرا بريف عفرين شمال غربي حلب، إثر مشاجرة بين أولاد عمومة من مهجري محافظة حماة، تطور لإطلاق نار بين الطرفين.