مقتل مسؤول في لواء “عثمان بن عفان” التابع لـ “الهيئة” على محور بريف اللاذقية

مقتل مسؤول في لواء “عثمان بن عفان” التابع لـ “الهيئة” على محور بريف اللاذقية

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام وهو مسؤول سرية التفخيخ في لواء “عثمان بن عفان” باستهداف مسيرة انتحارية تابعة لقوات النظام على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” تصعيدا كبيرا من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية والتابعة لها وللروس، عبر قصف يومي بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، مخلفة خسائر بشرية ومادية فادحة، على مرأى “الضامن” التركي.

وبذلك، يرتفع إلى 216 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال191عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 89 من العسكريين بينهم جندي تركي، و91 من المدنيين بينهم سيدة و 14 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 20 من المدنيين بينهم 9 أطفال و سيدتين.

– 129من قوات النظام بينهم 11 ضابط

– 59 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– جهادي أجنبي.