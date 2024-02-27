مقتل مواطنين اثنين جراء اشتباك مسلح بين أبناء عمومة في بلدة الكشكية في ريف دير الزور الشرقي

مقتل مواطنين اثنين جراء اشتباك مسلح بين أبناء عمومة في بلدة الكشكية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: قتل مواطنين اثنين جراء مشاجرة تطورت لاشتباك مسلح بين أبناء عمومة في بلدة الكشكية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، وتبع ذلك قيام ذوي القتيلين بحرق منازل تابعة لذوي القتلة، وسط مناشدات أهلية لتدخل وجهاء المنطقة والجهات الأمنية لفض الاشتباك.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 12 اقتتال، أسفرت عن مقتل 10 و إصابة 36 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 8 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 14 أشخاص بجراح

– 3 اقتتالات في الرقة أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجراح

– اقتتال في حلب أسفر عن إصابة شخصين