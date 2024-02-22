مقتل مواطن على يد عنصر في “الفرقة الرابعة” في بلدة بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أقدم عنصر في الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام على قتل مواطن وسرق دراجته في بلدة بريف دمشق.

وفي التفاصيل: فقد طلب عنصر في الفرقة الرابعة من أحد المواطنين أن يوصله لإحدى النقاط العسكرية على دراجة نارية وعند وصولهما إلى جبل الحصن في بلدة فليطة بمنطقة القلمون بريف دمشق، فتح العنصر النار على المواطن وأرداه قتيلاً وسرق دراجته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة

تزامن ذلك مع دخول دورية أمنية تابعة لأمن الدولة إلى البلدة إثر الحادثة.

ويأتي ذلك استمراراً للانفلات الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وأشار المرصد السوري في 5 شباط الجاري إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا رجل أعمال وموالي لقوات النظام، بعد اختطافه من بين مجموعة أشخاص في مزرعة ليلة أمس، حيث عثر على جثته، مقتولاً ذبحاً في منطقة المشكونة على طريق سحل – يبرود بريف دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المقتول يعتبر من أبرز الداعمين لمجموعات مسلحة تتبع لقوات النظام في المنطقة، من خلال واردات معمل يملكه.