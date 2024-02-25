مقتل مواطن وإصابة آخر برصاص مسلحين مجهولين في ريف درعا الشرقي

محافظة درعا: قتل مواطن وأصيب آخر وهما من عشائر بدو اللجاة، جراء استهدافهما بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يرجح بأنهم لصوص بهدف السرقة، في بلدة غصم بريف درعا الشرقي، يشار، بأن القتيل يقطن في مزرعته الخاصة في بلدة المسيفرة بريف درعا منذ عدة سنوات.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 40 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 57 شخصا، هم:

– 9 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 23 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية