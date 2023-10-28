مقتل مواطن وإصابة آخر في اقتتال عشائري في ريف دير الزور

مقتل مواطن وإصابة آخر في اقتتال عشائري في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل مواطن وأصيب آخر بجروح بليغة إثر اندلاع اقتتال بين أبناء عشيرة البكارة، من فخذ الدواقنة وفخذ الأضعاف في قرية الكبر بريف دير الزور الغربي، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة ومناشدات أهلية للعقلاء لفض النزاع بين الطرفين.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية، إلى 115 اقتتال، أسفرت عن مقتل73 شخص بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 144 بينهم 8 سيدات و5 أطفال، منذ مطلع العام 2023، توزعوا على النحو التالي:

–81 في دير الزور أسفر عن مقتل 41 شخص بينهم 5 أطفال و3 سيدات وإصابة 82 آخرين بينهم 7 سيدات و4 أطفال.

– 10 في الحسكة أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بجراح بينهم سيدة وطفل.

– 19 في الرقة، أسفر عن مقتل 17 شخص بينهم سيدة وطفلة وإصابة 42 بجراح.

– 5 في ريف حلب أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجراح.