Turkish-backed Syrian Arab fighters man a checkpoint in the Kurdish-majority city of Afrin in northwestern Syria after seizing control of it from Kurdish People's Protection Units (YPG) on March 18, 2018. - Turkish-backed rebels have seized the centre of Afrin city in northern Syria, Ankara said, as they made rapid gains in their campaign against Kurdish forces. A civilian inside Afrin said that rebels had deployed in the city centre and that the YPG militia had withdrawn. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)

مقتل وإصابة عنصرين من فصيل “جيش الشرقية” إثر هجوم نفذه مجهولون على حاجز للفصيل بريف جنديرس

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محافظة حلب: قتل عنصر وأصيب آخر من فصيل “جيش الشرقية” المنضوي ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون بمسدسات مزودة بكواتم صوت على حاجز عسكري تابع للفصيل قرب قرية الحمام بريف جنديرس ضمن منطقة “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي.

وفي 8 تشرين الثاني الجاري، اقتحم مسلحون ملثمون منزل سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً في قرية على جارو التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، وسط تهديدات بقتل السيدة إن لم ترضخ لمطالبهم، وبسبب حالة هلع وخوف أصيبت السيدة بجلطة دماغية، وفارقت الحياة على إثر ذلك، وسط استياء شعبي كبير من قبل أهالي القرية.

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