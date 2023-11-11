مقتل وإصابة عنصرين من فصيل “جيش الشرقية” إثر هجوم نفذه مجهولون على حاجز للفصيل بريف جنديرس

محافظة حلب: قتل عنصر وأصيب آخر من فصيل “جيش الشرقية” المنضوي ضمن “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون بمسدسات مزودة بكواتم صوت على حاجز عسكري تابع للفصيل قرب قرية الحمام بريف جنديرس ضمن منطقة “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي.

وفي 8 تشرين الثاني الجاري، اقتحم مسلحون ملثمون منزل سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً في قرية على جارو التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، وسط تهديدات بقتل السيدة إن لم ترضخ لمطالبهم، وبسبب حالة هلع وخوف أصيبت السيدة بجلطة دماغية، وفارقت الحياة على إثر ذلك، وسط استياء شعبي كبير من قبل أهالي القرية.