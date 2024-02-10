مقتل وإصابة 13 شخصا باشتباك بين عائلتين في قرية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: قتل 5 أشخاص وهم: 3 من أبناء عائلة السطم و 2 من عائلة “حسين العلي” في حصيلة جديدة لقتلى الاشتباكات، بالإضافة لـ 8 جرحى، في قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور.

وتعد عائلة “حسين العلي” من أكبر المتعاونين مع “الحرس الثوري” الإيراني، بينما توالي عائلة “السطم” ميليشيا “الدفاع الوطني”.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين العائلتين، في قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور، بسبب خلاف قديم بينهما، واستخدم خلال الاشتباكات قذائف هاون وأسلحة ثقيلة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 12 أخرين بجراح متفاوتة بين طرفين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم بحالة حرجة.