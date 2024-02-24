مقتل وإصابة 3 أشخاص برصاص عناصر “قسد” على نهر الفرات الفاصل مع مناطق قوات النظام والميليشيات الإيرانية 

محافظة ديرالزور: قتل شاب من أهالي البوكمال بالرصاص المباشرة أطلق من جهة “قسد”، أثناء صيد الأسماك في نهر الفرات الذي يعتبر منطقة عسكرية وفاصل بين “قسد” من جهة و قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى.

على صعيد متصل، أصيب طفلان لا يتجاوز عمرهما 14 عاما بجراح متفاوتة، في حي الكورنيش بمدينة الميادين، نتيجة إطلاق عناصر من “قسد” الرصاص المباشر عليهما من نقاط تمركزهم في قرية الحوايج بالقرب من معبار البريد على ضفاف نهر الفرات.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى إقدام عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين ضمن نقاط عسكرية لهم على ضفة نهر الفرات الشرقية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، على إطلاق النار باتجاه مسلحين محليين في الضفة المقابلة لنهر الفرات من جهة بلدة بقرص ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك أثناء محاولتهم العبور باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.