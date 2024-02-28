مقتل وإصابة 5 عناصر في اشتباكات بين مجموعات محلية بريف درعا الغربي

محافظة درعا : قتل 3 عناصر من مجموعات محلية مسلحة وأصيب 3 آخرون بجروح، إثر تبادل لإطلاق الرصاص مع مجموعة محلية أخرى، قرب الطريق الوصل بين مدينة طفس والمزيريب غربي في الريف الغربي لمدينة درعا

وفي حادثة منفصلة، أُصيب شابان بجروح إثر اشتباك عائلي مسلح بين أبناء العمومة في مدينة طفس غربي درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 44 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 60 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 24 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية