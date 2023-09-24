مقتل وإصابة 5 من فصيل “أحرار عولان” المتحالف مع “الهيئة” وإصابة آخرين باشتباكات مع فصيل “السلطان مراد” بريف حلب

محافظة حلب: قتل عنصران من فصيل “أحرار عولان” المتحالف مع هيئة تحرير الشام وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مع فصيل “السلطان مراد” على أطراف قرية حج كوسا بريف الباب شرقي حلب.

وبذلك، يرتفع عدد القتلى إلى 5 ، نتيجة الاشتباكات للسيطرة على معبر الحمران، هم: 3 من فصائل “الجيش الوطني” المتصارعة مع أحرار الشام وعنصرين من الأخيرة.

وتأتي هذه الاشتباكات بهدف السيطرة على معبر الحمران الاستراتيجي والذي يعتبر محور صراع بين هيئة “تحرير الشام”، وبين الفصائل الموالية لأنقرة.

على صعيد متصل قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي أبين وعقيبة وحرشها بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة

وأشار المرصد السوري اليوم، إلى أن محاور قرى نعمان وجدود والواش وثلثانة وباتجك بريف اخترين شمالي حلب، تشهد تجدد الاشتباكات بين فصيل أحرار عولان المتحالف مع هيئة تحرير الشام من جهة، وبين فرقة السلطان مراد من جهة أخرى، وسط استخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، تزامناً مع نزوح الأهالي وانقطاع الطرقات نتيجة للاشتباك.