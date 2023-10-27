مقـ ـتل وإصابة 6 من قوات النظام بعملية تسلل نفذتها فصائل “الفتح المبين” على محور بريف اللاذقية

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة أخرى، على محور قرية البيضاء في جبل التركمان بريف اللاذقية، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، إثر عملية تسلل نفذتها فصائل “الفتح المبين”، مما أدى لمقتل 3 عناصر من قوات النظام وجرح 3 آخرين كحصيلة أولية.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وبذلك، يرتفع إلى 538 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال346 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 241 من العسكريين و 180 من المدنيين بينهم 42 طفل و18 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-92 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-340 عنصر من قوات النظام بينهم 22 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 79 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.