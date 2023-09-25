مقتل وإصابة 7 عناصر من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في عملية تسلل لمجلس منبج في ريف حلب

محافظة حلب: دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصائل “الجيش الوطني” من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، إثر عملية تسلل نفذتها قوات الأخيرة على محيط جبل الصياد بريف منبج، مما أدى لمقتل 3 من “الجيش الوطني” وإصابة 4 تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

تزامنت الاشتباكات مع سقوط 15 قذيفة في محيط جبل الصياد وعون الدادات بريف منبج شرقي حلب.

وأشار المرصد السوري في 19 أيلول الجاري إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفتا بقذائف الهاون، قرى الياشلي والدندنية والفارات بريف منبج شرق حلب، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري، تزامنا مع اشتباكات بين فصائل “الجيش الوطني” مع التشكيلات المنضوية تحت قيادة “قسد” على محوري الحمران و الياشلي جنوب مدينة جرابلس.