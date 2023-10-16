مقتل وإصابة 9 عناصر من “فيلق الشام” إثر عملية تسلل لقوات تحرير عفرين على محور كباشين بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قتل 3 عناصر من فصيل “فيلق الشام” وأصيب 6 بجراح متفاوتة جراء اندلاع اشتباكات عنيفة إثر عملية تسلل نفذتها قوات تحرير عفرين واستهداف العناصر بصاروخ موجه على محور برج القاص في كباشين الخاضعة لسيطرة “فيلق الشام” بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 20 أيلول الفائت، اندلاعاشتباكات عنيفة، بين قوات تحرير عفرين والنظام السوري من جهة، وحركة أحرار الشام الإسلامية من جهة أخرى، على محور عبلة بريف الباب شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.