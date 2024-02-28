مقتل واستشهاد 40 شخصا بـ 47 هجوم واستهداف في منطقة “بوتين-أردوغان”

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل واستشهاد 40 شخصا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” خلال شباط، وبلغ عدد العمليات العسكرية 47 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، والشهداء والقتلى هم :

-2 إحداهما سيدة.

– 23من قوات النظام.

-10 من هيئة تحرير الشام.

-4 من أنصار الإسلام.

– 1 من جيش الأحرار.

تفاصيل العمليات والقتلى كما وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان:

-1شباط، قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور جبل أبوعلي بريف اللاذقية الشمالي.

-2 شباط، قتل عنصر وأصيب آخر وهما من قوات النظام، نتيجة استهدفهما من قبل عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” على محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

-5 شباط، قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من قرية زور الصارمية بريف حماة الغربي، إثر استهدافه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام على محور نخشبا بريف اللاذقية الشمالي.

-6 شباط، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من ريف حماة، بقصف مدفعي لقوات النظام على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

-8 شباط، قتل عنصران من قوات النظام بعمليتين منفصلتين لهيئة تحرير الشام في ريف اللاذقية، حيث قتل الأول على محور عين عيسى بجبل التركمان والآخر على محور تلة الملك في جبل الأكراد.

-10 شباط، قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من محافظة ريف دمشق بقصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

-10 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص هيئة تحرير الشام على محور ترنبة بريف إدلب الشرقي.

-11شباط، قتل عنصر من قوات النظام، قنصا برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفربطيخ بريف إدلب الشرقي.

-11 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص “هيئة تحرير الشام” على محور الكبية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

-11 شباط، قتل عنصر من “هيئة تحرير الشام” قنصا برصاص قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

-12 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور قتالي بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

-12 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

-12شباط، استهدفت مسيرة أطلقت من جانب قوات النظام، تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل 4 من أنصار الإسلام وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

-13 شباط، قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي.

-18شباط، أصيب مواطنين اثنين أحدهما رجل مسن جراء قصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف أطراف بلدة كنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب.

-18 شباط، قتل 3 عناصر من هيئة تحرير الشام بينهم سائق تركس جميعهم على محور آفس بريف إدلب، باستهداف مسيرات انتحارية لتجمع آليات أثناء تدشيم النقاط العسكرية.

-18 شباط، قتل عنصر من جيش الأحرار في استهداف مسيرة انتحارية لموقع قرب قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي.

-19 شباط، قتل عنصران من “هيئة تحرير الشام” جراء استهدافهما بصاروخ حراري موجه مصدره قوات النظام، في قرية بينين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

-20 شباط، قتل عنصر من قوات النظام برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على أحد محاور ريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

-20شباط، استشهدت سيدة وأصيبت أخرى وشاب من عائلة واحدة بجروح متفاوتة، نتيجة قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرية آفس القريبة من طريق “m5” بريف إدلب.

-21 شباط، أصيب 3 مواطنين بجروح إثر استهداف قوات النظام بصاروخ مضاد للدروع، سيارة مدنية قرب نقطة عسكرية تركية في قرية تقاد غرب حلب

-22 شباط، استهدفت مسيّرة تابعة للميليشيات الإيرانية دراجة نارية في محيط قرية القرقور بسهل الغاب غربي حماة، مما أدى لإصابة طفلين ووالدهما تم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

-22شباط، قتل عنصر من لواء معاوية بن أبي سفيان التابع لهيئة تحرير الشام، نتيجة استهدافه من قبل عناصر من قوات النظام على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

-23شباط، قتل عنصران من قوات النظام في عمليتين منفصلتين لهيئة تحرير الشام في منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قتل الأول على يد سرايا القنص على محور نحشبا شمال اللاذقية، كما قتل العنصر الآخر إثر استهداف عناصر هيئة تحرير الشام مواقع تحصنهم في سهل الغاب شمال غرب حماة.

-24 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

-25 شباط، قتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، حيث قتل الأول على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، والآخر على محور منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

-26 شباط، قتل عنصر من هيئة تحرير الشام وأصيب 4 آخرون بجراح جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف أطراف قرية كفرتعال في ريف حلب الغربي.

-26 شباط، استشهد مواطن وأصيبت سيدة جراء استهداف قوات النظام بصاروخ “م.د” مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

-26 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

-26 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص عناصر هيئة تحرير الشام على جبهة كفربطيخ جنوب إدلب.

-27 شباط، قتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على أحد محاور ريف حلب الغربي.

-27 شباط، قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من بلدة بقرص بريف دير الزور الشرقي وهو أحد أبناء قبيلة البوسرايا، قنصاً برصاص هيئة تحرير الشام على أحد محاور ريف اللاذقية.

-28 شباط، قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص “جيش النصر” على أحد محاور سهل الغاب.

-28 شباط، استهدفت مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام، سيارة عسكرية لهيئة تحرير الشام مما أدى لمقتل عنصر وإصابة 2 بالإضافة لتدمير السيارة على محور سلور في جبل التركمان بريف اللاذقية.