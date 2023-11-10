مقتل واعتقال شخصين يعملان لصالح النظام على يد قوات التدخل السريع التابعة “للأسايش” بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: ألقت قوات التدخل السريع التابعة لقوى الأمن الداخلي”الأسايش” القبض على شخص يعمل لصالح الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، بينما تم قتل شخص آخر اثناء الاشتباك معهم في بلدة صعوة بريف دير الزور الغربي، مع ضبط كمية من الأسلحة بحوزتهم.

ورصد نشطاء المرصد السوري بتاريخ 8 تشرين الثاني الجاري، إلقاء القبض على قوات مكافحة الإرهاب القبض على أمير وهو أحد متزعمي “التنظيم”، في عملية أمنية بريف بلدة تل كوجر شمال محافظة الحسكة، وأقتاده العناصر إلى مركز أمني.