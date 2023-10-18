مقتل وجرح 5 عناصر من قسد جراء استهداف خلايا “التنظيم” لعربة عسكرية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء استهداف أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” بعبوة ناسفة عربة عسكرية من نوع “همر” تقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية يوم أمس، إلى قتيلين و3 جرحى وذلك على طريق حاوي بلدة الجرذي الشرقي بريف دير الزور الشرقي.

وينحدر القتيلان من مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 134 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 91 قتيلا، هم: 21 مدنيين و65 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-103 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و 39 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.