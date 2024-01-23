مقتل وجرح 5 من الميليشيات التابعة لإيران بالاستهداف الجوي لشاحنة أسلحة في أطراف البوكمال

محافظة دير الزور: تأكد مقتل اثنين من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية، جراء استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه أميركي استهدف شاحنة سلاح واحدة على الأقل بأطراف السيال التابعة للبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 3 جرحى على الأقل بعضهم بحالات خطرة، واستهدفت الضربات التي جرت فجر اليوم شحنة سلاح ومستودعاً بمحيط البوكمال.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ سلاح الجو الأميركي عبر طائراته الحربية والمسيّرة، لما لا يقل عن 15 استهدافاً على مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بدير الزور منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، طالت مواقع ونقاط وآليات عسكرية ومستودعات سلاح وذخائر، وأسفرت عن مقتل 27 من الميليشيات، 10 منهم من الجنسية السورية، والبقية -أي17- من جنسيات عربية وآسيوية، كما أصيب ما لا يقل عن 15 آخرين بجراح متفاوتة، فضلاً عن خسائر مادية فادحة بالمواقع المستهدفة.

الجدير ذكره، أن 4 من الاستهدافات الجوية آنفة الذكر جرت منذ مطلع العام الجديد 2023.