مقتل 3 أشخاص باشتباكات بين عوائل مدعومة من “حزب الله” اللبناني في الريف الحمصي

محافظة حمص: ارتفع عدد القتلى إلى 3 بعد أن فارق الحياة مسلحين اثنين، نتيجة الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلة من بلدة الدلبوز وعائلة من بلدة المزرعة المدعومتين من قبل حزب الله والأجهزة الأمنية، نتيجة خلافات بين الطرفين.

وذكر المرصد السوري، أمس، إلى أن مسلحا يتبع لـ”حزب الله” اللبناني، فارق الحياة نتيجة الاشتباكات، وسط استنفار أمني مكثف في عدد من أحياء مدينة حمص منعا من عمليات انتقامية بين العائلات المتقاتلة.

وأشار المرصد السوري في 29 كانون الثاني الفائت إلى أن مدينة الرستن بريف حمص الشمالي شهدت اشتباكات متقطعة بين عائلتين من أهالي المدينة، على خلفية مقتل أحد أبناء عشيرة التركاوي أواخر العام الماضي.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ما يقارب عشرة أشخاص مسلحين من عشيرة التركاوي قاموا بالهجوم على منزل الشخص الذي لقي مصرعه خلال الاشتباكات التي جرت على أطراف المدينة.