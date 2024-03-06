مقتل 3 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران في استهداف آلية عسكرية في بادية الميادين

محافظة دير الزور: قتل 3 عناصر من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 2 من جنسية غير سورية في استهداف طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت آلية عسكرية للميليشيات في محيط مزار “عين علي” في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات إلى دوي انفجار عنيف سمع في ريف دير الزور الشرقي، ناجم عن استهداف مسيّرة مجهولة لألية عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مزار “عين علي” في بادية الميادين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في الريف الشرقي، تزامنا مع حالة انتشار شهدتها المنطقة، وسط معلومات عن سقوط جرحى.