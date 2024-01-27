مقتل 3 عناصر من ميليشيا “النجباء العراقية” في هجوم لـ”التنظيم” على موقع ببادية الشولا

مقتل 3 عناصر من ميليشيا “النجباء العراقية” في هجوم لـ”التنظيم” على موقع ببادية الشولا

محافظة دير الزور: فارق عنصر سوري بميليشيا “حركة النجباء العراقية” الموالية لإيران حياته، اليوم، متأثرا بجراحه التي أصيب بها، أمس، إثر هجوم للتنظيم على نقطة عسكرية في بادية الشولا جنوبي دير الزور.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، شنوا هجوما منطلقين من عمق البادية السورية، يستقلون دراجات نارية، استخدموا خلاله الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا نقاط تابعة لميليشيا “حركة النجباء العراقية” الموالية لإيران في بادية الشولا جنوبي دير الزور، مما أدى لمقتل عنصرين من الجنسية السورية وإصابة 2 آخرين بجراح.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 77 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

9 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

60 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 26 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و8 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 10 عمليات في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 23 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم

– 11 عمليات في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 24 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات الموالية لإيران، و4 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 2 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 2 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 1 من العسكريين، 6 أشخاص وطفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران