مقتل 3 مهربين وجرح عنصر من قوات حرس الحدود الأردنية خلال إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود السورية – الأردنية

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية اليوم، عملية تهريب مخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية، عبر مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، وذلك في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود السورية في ريف السويداء، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل 3 مهربين وإصابة عنصر من قوات حرس الحدود الأردنية بجراح متفاوتة.

وكما ضبطت كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال العملية.

وتواصل السلطات الأردنية عملياتها لملاحقة تجار المخدرات ومكافحة عمليات تهريبها من داخل الأراضي السورية باتجاه أراضيه عبر طرق التهريب من خلال مهربين مرتبطين بحزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 23 كانون الثاني الفائت، مقتل 6 من مهربين في اشتباكات متقطعة دارت بينهم وبين الجيش الأردني في وقت سابق من هذا الشهر، في المنطقة الواقعة بين بلدتي الأكيدر ونصيب جنوب شرقي درعا على الحدود السورية الأردنية، حيث عثر على جثثهم متفسخة، وتظهر عليها أثار طلقات نارية، وجرى نقلهم إلى المستشفى الوطني في درعا.