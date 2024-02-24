مقتل 3 وإصابة أكثر من 20 شخصا في اشتباكات عشائرية في ريف الرقة

مقتل 3 وإصابة أكثر من 20 شخصا في اشتباكات عشائرية في ريف الرقة

محافظة الرقة: قتل 3 هم: 2 من المغلطان وقتيل واحد من الولدة وأصيب أكثر من 20 آخرين، في اشتباكات عشائرية قرب “مزرعة الصفصافة” بمدينة الطبقة غرب محافظة الرقة، إثر خلاف سابق بين عشيرتي المغلطان والولدة.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 11 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 8 و إصابة 36 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 7 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن إصابة 14 أشخاص بجراح

– 3 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 20.

– اقتتال في حلب أسفر عن إصابة شخصين