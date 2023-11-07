مقتل 4 عناصر من هيئة تحرير الشام بقصف متبادل بين الأخيرة وقوات النظام على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

مقتل 4 عناصر من هيئة تحرير الشام بقصف متبادل بين الأخيرة وقوات النظام على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

قتل 4 عناصر من لواء “عثمان بن عفان” التابع لهيئة تحرير الشام جراء قصف متبادل بين “الهيئة” وقوات النظام على محور الكبية بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 561 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 371 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 250 من العسكريين و 188 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-97 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-352 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 84 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.