مقتل 5 مسؤولين عسكريين في قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار سيارة محملة بالألغام في مدينة الطبقة غربي الرقة

مقتل 5 مسؤولين عسكريين في قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار سيارة محملة بالألغام في مدينة الطبقة غربي الرقة

محافظة الرقة: قتل 5 مسؤولين عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار سيارة عسكرية محملة بألغام متفجرة في إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل دوي انفجار ناجم عن انفجار سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية كانت تحمل ألغام متفجرة، داخل إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.