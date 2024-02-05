مقتل 5 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” في هجوم جوي على أكبر القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية

محافظة دير الزور: قتل 5 من قوات المهام الخاصة “الكوماندوس” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الذين يتواجدون مع القوات الأمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، كما وأصيب نحو 20 عنصراً بجراح متفاوتة، في هجوم من قبل “المقاومة الإسلامية” بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، حيث استهدفت القاعدة بطائرة مسيّرة، ضمن إطار حملة “الانتقام لغزة”، والعدد مرشح للارتفاع لوجود إصابات بحالات خطيرة.

ويعتبر هذا الهجوم أول رد من قبل الميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية بعد الضربات الجوية الأمريكية على مواقع تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة ضمن مناطق نفوذها

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 108 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 27 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة