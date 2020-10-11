“مكافحة الإرهاب” التابعة لـ”قسد” تداهم بلدة في ريف دير الزور وتعتقل عناصر من “الميليشيات الإيرانية” و”الدفاع الوطني” 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فجر اليوم، بلدة ذيبان في ريف دير الزور، بحثاً عن مطلوبين لها، حيث تمكنت من اعتقال عناصر من الميليشيات الإيرانية و”الدفاع الوطني” الموالي لقوات النظام من أبناء البلدة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، منزلاً في بلدة السوسة الواقعة بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شابين اثنين من المنزل، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري، أن قوات سوريا الديمقراطية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى بلدتي الطيانة وذيبان بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت بتعزيز نقاطها التي وضعتها حديثاً.