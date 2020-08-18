“مكافحة الإرهاب” تداهم مشفى في ريف دير الزور وتعتقل اثنين من عمالها وتصادر دراجات نارية 

داهمت قوة من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، المشفى التخصصي في بلدة الشحيل، مساء اليوم، واعتقلت اثنين أحدهما من الكوادر الطبية، وصادرت عددا من الدراجات النارية المملوكة لكادر المشفى.

كما جرى شجار بين عناصر “قسد” في نقطة حراسة المشفى مع عناصر قوة مكافحة الإرهاب، دون معرفة الأسباب.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أبلغت، في 12 آب/أغسطس، بأن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة ضمن محطة تحلية مياه “الشحيل” شرقي دير الزور، منعت العاملين في المحطة من مزاولة عملهم بعد طردهم من المحطة التي تتخذها عناصر “قسد” مقرا عسكريا لها، ومن ثم قامت بإطفاء المحركات.

كما شنت “قسد” حملة دهم في قرية الكسار، الواقعة بالقرب من مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى اعتقال 3 أشخاص من المقاتلين السابقين لدى تنظيم “الدولة الإسلامية”، يذكر أن العملية جرت بدعم من مروحيات تابعة للتحالف الدولي.