مكتب “حماية الطفل” يعيد ثلاثة أطفال ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية إلى ذويهم

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مكتب حماية الطفل، أعاد ثلاثة أطفال دون سن الـ 18 إلى ذويهم، ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 19 يناير/كانون الثاني، بأن مكتب “حماية الطفل” في مدينة قامشلي، أعاد ثلاثة أطفال دون سن الـ 18 إلى ذويهم، ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وكان المرصد السوري، قد أشار يوم 18 يناير/كانون الثاني، إلى أن مكتب “حماية الطفل” بالتعاون والتنسيق مع مجلس منبج العسكري ومكتب العلاقات العسكرية، سلم طفلة قاصر (ه.ع) إلى ذويها وذلك بعد إلتحاق الطفلة بالقوات العسكرية بدون علم أهلها.