مكتب “حماية الطفل” يعيد ثلاثة أطفال ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية إلى ذويهم

مكتب “حماية الطفل” يعيد ثلاثة أطفال ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية إلى ذويهم

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مكتب “حماية الطفل” في مدينة قامشلي، أعاد ثلاثة أطفال دون سن الـ 18 إلى ذويهم، ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وكان المرصد السوري، قد أشار يوم أمس إلى أن مكتب “حماية الطفل” بالتعاون والتنسيق مع مجلس منبج العسكري ومكتب العلاقات العسكرية، سلم طفلة قاصر (ه.ع) إلى ذويها وذلك بعد إلتحاق الطفلة بالقوات العسكرية بدون علم أهلها.