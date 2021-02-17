مكتب “حماية الطفل” يعيد 4 أطفال ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية إلى ذويهم 

سلم مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بالتنسيق مع مكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية، 4 أطفال بأعمار 15 و16 عام إلى ذويهم في مدينة عين العرب (كوباني).

وكان مكتب “حماية الطفل” قد سلم 15 طفلًا وطفلة، من مناطق شمال وشرق سورية على عدة دفعات خلال شهر فبراير/شباط.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن مكتب حماية الطفل، أعاد ثلاثة أطفال دون سن الـ 18 إلى ذويهم، ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 19 يناير/كانون الثاني الفائت، بأن مكتب “حماية الطفل” في مدينة قامشلي، أعاد ثلاثة أطفال دون سن الـ 18 إلى ذويهم، ممن كانوا ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، وكان المرصد السوري، قد أشار يوم 18 يناير/كانون الثاني الفائت، إلى أن مكتب “حماية الطفل” بالتعاون والتنسيق مع مجلس منبج العسكري ومكتب العلاقات العسكرية، سلم طفلة قاصر إلى ذويها وذلك بعد إلتحاق الطفلة بالقوات العسكرية بدون علم أهلها.