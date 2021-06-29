مكتب شؤون العدل والإصلاح يوضح نتيجة التقارير الطبية الأولية ويتوعد بتشكيل لجنة إضافية للتحقيق في حادثة مقتل مواطن في سجون “الإدارة الذاتية”

محافظة الحسكة: أصدر مكتب شؤون العدل والإصلاح التابع لـ”الإدارة الذاتية”، بيانًا إلى الرأي العام يوضح خلاله وفاة المواطن “أمين عيسى” الذي تم إيقافه في 22/5/2021 بتهمة دفع الرشاوي وقد كان قد صدر بحقه مذكرة توقيف رسمية صادرة عن الجهات المختصة أصولًا، ففي تاريخ 28 حزيران، ورد بلاغ من إدارة المركز في حي غويران في الحسكة بحدوث حالة وفاة، وبذلك تم أخذ جميع الإجراءات اللازمة ونقل الجثة إلى مشفى “الشهيدة سارية” للكشف على الجثة وإبلاغ جميع الجهات المعنية من النيابة العامة والطبيب الشرعي، وبعد الكشف والسؤال من الأعضاء الذين رافقوا سيارة الإسعاف التي رافقت المرحوم تبين للنيابة بأن المرحوم كان موقوفًا بتهمة الفساد ودفع الرشاوي، وأن المرحوم كان يعاني من أمراض سابقة ومشاكل صحية.

وبالكشف على الجثة تبين عدم وجود أي آثار عنف وشدة في التعذيب وأن سبب الوفاة عبارة عن جلطة دماغية ناجمة عن توتر شرياني حسب التقارير الطبية، كما تم دعوة عائلة المرحوم ومنهم أخيه وإعلامهم بشكل أصولي وكما تم إخبارهم من قبل الجهات المختصة بأنه في حال وجود شكوك حول التقارير الطبيبة، بإمكان العائلة تسمية خمسة أطباء من قبلهم من أجل الكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، بينما تم استلام الجثة ودفنه من قبل العائلة دون القيام بأي كشف طبي.

واستنكر مكتب شؤون العدل والإصلاح المعلومات التي انتشرت عن حالة الوفاة بشكل مخالف للحقيقة والواقع، وتم نشر صور مخالفة للقيم والأصول الإنسانية وتحريف الحقيقة، وأن الصور التي نشرت هي غير عائدة لجثة المرحوم، وإنما تم تغييرها، مستدلًا بالوثائق والتقارير الطبية التي تدحض هذه الادعاءات.

وفي النهاية وجه مكتب شؤون العدل والإصلاح التعازي لذوي المرحوم، مؤكدين التزامهم بمبادئ العدالة، وتشكيل لجنة للتحقق في القضية من أجل أن تحقق في وضع الجثة قبل التسليم وبعد استلامها من قبل العائلة

متوعدين بإحالة المسؤولين للقضاء في حال تم تثبيت أي تجاوزات حصلت.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد طالب “الإدارة الذاتية” وقسد بفتح تحقيق فوري ومحاسبة منفذي القتل في حال ثبت تورط أي جهة عسكرية بذلك.