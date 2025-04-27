ملاحقات أمنية وتسليم رعايا.. نشاطات خلال نيسان لتفكيك إرث “التنظيم” في “الهول” و”روج”

في سياق التطورات الأمنية والعسكرية داخل مخيم الهول وروج بريف الحسكة الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” ونازحين سوريين وعراقيين شهد المخيمان خلال شهر نيسان العديد من الأحداث والعمليات العسكرية بالإضافة إلى مغادرة العديد من العائلات في إطار العودة الطوعية للاجئين الراغبين في العودة، كما تم تسليم أطفال لوفود أوروبية بموجب وثيقة رسمية موقّعة بين “الإدارة الذاتية” والوفد الزائر، وذلك في خطوة جديدة ضمن إطار التعاون الدولي الهادف إلى إعادة رعايا الدول الأجنبية من مخيمات شمال وشرق سوريا.

وفي 5 من نيسان أطلقت قوى الأمن الداخلي “المرأة” حملة أمنية موسعة داخل مخيم “روج” في ريف المالكية شمالي الحسكة، إثر تسجيل تحركات خلايا تابعة لـ”التنظيم” داخل المخيم، وجاءت هذه الحملة بعد عدة محاولات تسلل أسفرت عن مقتل امرأة وطفل، إلى جانب تعرض العديد من الأشخاص لاعتداءات، وكونه أحد المخيمات التي تضم عائلات مقاتلي التنظيم، فإن “مخيم روج” يشهد توتراً مستمراً بسبب مخاوف من تحركات الخلايا النائمة “للتنظيم.”

وفي إطار جهود مكافحة الإرهاب، اعتقلت قوى الأمن الداخلي 6 أشخاص في 6 نيسان كانوا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم “الدولة الإسلامية” في مخيم روج، وذلك بعد رصد تحركاتهم المشبوهة. كما استمرت عمليات الترحيل في المخيمات السورية حيث غادرت 240 عائلة عراقية من مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية في 15 نيسان، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المخيمات وتسهيل العودة الطوعية للعائلات.

أما في 18 نيسان، نفذت قوات الأمن الداخلي “الأسايش” ووحدات حماية المرأة ، مدعومة بقوات سوريا الديمقراطية ، حملة موسعة داخل مخيم الهول لاعتقال 20 عنصراً مشتبها بهم، وذلك في أعقاب تهديدات أمنية وحوادث متكررة داخل المخيم، حيث تمثل هذه الحملة جزءاً من الجهود المستمرة لمكافحة تنظيم “الدولة الإسلامية” وضمان استقرار المنطقة.

وعلى صعيد الترحيل، واصلت عمليات إخلاء المخيمات حيث غادرت 32 عائلة من مخيم العريشة في 23 نيسان باتجاه مناطقها الأصلية في دير الزور، في إطار تسهيل العودة الطوعية وتوفير استقرار إنساني واجتماعي للمواطنين.

في 26 نيسان، تجهزت نحو 80 عائلة من عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” للمغادرة من مخيم الهول باتجاه محافظة دير الزور، في إطار برنامج لإعادة توطين العائلات بعد إخضاعهم لإجراءات أمنية ومجتمعية.

وفي 27 من نيسان، خرجت 76 عائلة تضم 296 شخصاً من عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواجدة في مخيم الهول شرقي الحسكة، باتجاه محافظة دير الزور.

كما سلمت في 17 من نيسان دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا” امرأة بريطانية الجنسية و3 من أطفالها، من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى وفد رسمي بريطاني زار المنطقة موخراً.

وتعكس هذه التطورات الأخيرة داخل مخيمي “الهول” و”روج” حجم التحديات الأمنية والإنسانية التي لا تزال تواجه شمال وشرق سوريا، في ظل تعقيدات ملف عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” وتداعياته المحلية والدولية، وبينما تواصل القوى الأمنية جهودها لكبح نشاط الخلايا النائمة.