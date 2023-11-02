ملثمان يختطفان طفلا أثناء ذهابه للمدرسة بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: اختطف ملثمان يستقلان سيارة نوع “كيا 4000” زرقاء اللون تقودها امرأة ومعها رجل بجانبها، طفلا أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي، ولاذا بالفرار ومعهم الطفل إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وتشهد معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حوادث فلتان أمني مستمر، تتمثل بالقتل والخطف والابتزاز، في ظل انتشار العصابات المسلحة وغياب القانون.

وأشار المرصد السوري أمس إلى إصابة طفل بجروح، أثناء محاولة اختطافه من قِبل مسلحين مجهولين، في بلدة معربة في الريف الشرقي من محافظة درعا، ووفقاً للمعلومات فإن والد الطفل من عشائر البدو، ويُتهم بالعمل في تجارة وترويج المخدرات.