ملثمون يفتحون النار على مواطنين في سوق لبيع الدراجات النارية شمالي إدلب 

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب مواطن بطلق ناري أطلقه مسلحون مجهولون، اليوم، شمال محافظة إدلب.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن سجالاً دار ما بين ملثمين وشبان في سوق للدراجات النارية المستعملة بالقرب من بلدة دير حسان، وذلك بعد أن عرض الملثمون دراجة نارية بسعر 100 دولار، بينما سعرها الحقيقي أكثر من 300 دولار أمريكي، في حين التف حولهم مجموعة شبان، واتهموا الملثمين بأنهم لصوص، بعد ذلك دار سجال بيتهم، وفتح الملثمون النار عليهم وأصابوا أحدهم، قبل أن يلوذوا بالفرار، وسط اتهامات للقوى الأمنية وهيئة تحرير الشام بتسهيل أعمالهم.

مصادر المرصد السوري أفادت بأن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام تسجل عشرات الحالات أسبوعياً، وتتكرر حوادث سرقة الدراجات يومياً، فيما ينتشر عناصر من القوى الأمنية في معظم الأسواق و”البازارات” الشعبية.