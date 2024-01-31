ملقى أمام أحد الأبنية.. أهالي يعثرون على طفل رضيع تخلى عنه ذويه في مدينة حماة

ملقى أمام أحد الأبنية.. أهالي يعثرون على طفل رضيع تخلى عنه ذويه في مدينة حماة

محافظة حماة: عثر أهالي على طفل رضيع بعمر يومين تخلى عنه ذويه ملقى بالقرب من أحد الأبنية السكنية في منطقة حي باب الجسر في مدينة حماة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

ووثق نشطاء المرصد السوري 5 حالات تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 3 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

– 1 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام