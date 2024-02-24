ملقى أمام باب مسجد.. أهالي يعثرون على طفل حديث الولادة تخلى عنه ذويه في الدرباسية

محافظة الحسكة: عثر أهالي صباح اليوم على طفل حديث الولادة تخلى عنه ذويه ملقى بجانب باب المسجد الكبير في مدينة الدرباسية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف الحسكة الشمالي، بينما بدأت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بالتحقيقات.

ووثق نشطاء المرصد السوري 11 حالة تخلي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية وعلى اختلاف الجهات المسيطرة، منذ مطلع العام 2024، عثر عليهم في “الحاويات” والحقائب والأكياس وأمام المساجد وعلى قارعة الطريق، في ظاهرة لا تمت للإنسانية بِصلة.

توزعت تلك الحالات وفق الآتي:

– 8 ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحد منهم عثر عليه مفارق الحياة.

–1 ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

– 1 ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

– 1 ضمن مناطق “درع الفرات”