ملك الأردن عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد هو الأول منذ سنوات

ملك الأردن عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد هو الأول منذ سنوات

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، بحث فيه الطرفان العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في حسابه عبر “تويتر”، أن الملك عبدالله الثاني “تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بين الأردن سوريا”.

من جانبه أكد الملك الأردني دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سورية ووحدة اراضيها. ويأتي الاتصال في غضون انفتاح البلدين على التقارب وتعزيز العلاقات، بعد سنوات من الجمود في العلاقات جراء الحرب التي شهدتها سوريا.

المصدر: روسيا اليوم