مليشيات عراقية تنقل ملايين الدولارات إلى سورية بذريعة رواتب الحشد

كشف سياسي عراقي بارز في العاصمة بغداد، عن إخطار جديد من قبل وزارة الخزانة الأميركية، لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوجود تحويلات مالية تجري شهرياً بشكل منتظم وبالعملة الصعبة (الدولار) من العراق إلى سورية تتورط فيها جهات لها علاقة بفصائل مسلحة تمتلك أجنحة في سورية تقاتل إلى جانب قوات رئيس النظام بشار الأسد. وأكد المصدر أنّ واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على شركات عراقية لتحويل الأموال، متورطة في هذه القضية تحديداً، على الرغم من أنها طالبت السلطات العراقية بضرورة الالتزام بالعقوبات المفروضة على النظام السوري.

ووفقاً للسياسي الذي شغل مقعداً برلمانياً في الدورة التشريعية الماضية، ويعتبر ضمن الدائرة المقربة من الكاظمي، فإنّ الجانب الأميركي سلّم بغداد معلومات وتفاصيل عن نقل مبالغ مالية إلى سورية تصل إلى أكثر من 3 ملايين دولار شهرياً، من قبل شخصيات وجهات لها صلة بمليشيات عراقية مسلحة تمتلك أجنحة تقاتل في سورية، وسط توقعات بأنها مرتبات عناصرها، أو نفقات أنشطتها المسلحة هناك.

بنكان عراقيان أهليان وشركات حوالة متورطة في عملية التحويل المالي إلى دمشق

وأضاف السياسي نفسه، أنّ “بنكين عراقيين أهليين وشركات حوالة متورطة في عملية التحويل المالي إلى دمشق تحديداً، ويعتقد الأميركيون أن الأموال تلك ناجمة عن أعمال غير شرعية للمليشيات في العراق، لكن الحقيقة أنها مرتبات العناصر التي تقاتل في سورية. إذ إنّ جميع هؤلاء مسجلون ضمن الحشد الشعبي ويتقاضون مرتبات شهرية أسوة بمقاتلي الحشد الموجودين في العراق وتبلغ ما يعادل 800 دولار للعنصر الواحد. وإذا ما تم النظر إلى عدد المقاتلين في سورية والبالغ نحو 4 آلاف مقاتل عراقي، فإنّ المبالغ المحولة تكون أكثر من 3 ملايين دولار شهرياً، وهو ما يبدو التفسير المنطقي لعمليات التحويل تلك”.

ولفت إلى أنّ “العراق وكإجراء جديد، قرّر الآن توطين مرتبات الحشد الشعبي أسوة بباقي الدوائر والمؤسسات، من خلال صرف المرتبات عبر البطاقات الذكية بالبنوك، ما يعني أنّ الشخص لن يتمكّن من الحصول على مرتبه ما لم يكن داخل العراق ويتسلمه بنفسه”. ورجح أن “تعلن واشنطن عن حزمة عقوبات تطاول شركات وبنوكاً متورطة في الملف، فضلاً عن شركة نقل بري تعمل بين بيروت ودمشق وبغداد يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات نقل وغسيل أموال مصدرها الأول العراق، وتحديداً مزاد العملة الصعبة المعروف بمزاد الدولار الذي يشرف عليه البنك المركزي العراقي ضمن سياسة الحفاظ على سعر صرف الدولار”.

المصدر: العربي الجديد