مليشيا “الحشد الشعبي” تستقدم تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة نحو مناطق النفوذ الإيراني في البوكمال

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول تعزيزات عسكرية ولوجستية جديدة، تابعة لمليشيا “الحشد الشعبي” نحو مناطق نفوذ القوات الإيرانية في البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتضم التعزيزات عناصر وآليات ومواد لوجستية قادمة من العراق، على صعيد متصل، يؤكد المرصد السوري، بأنه لا صحة لتعرض القوات الإيرانية في منطقة البوكمال لأي قصف جوي خلال الـ 48 ساعة الفائتة.

وكان المرصد السوري نشر في السابع من الشهر الجاري، أن عشرات العناصر انشقوا عن “الدفاع الوطني” وانضموا إلى المليشيات الموالية لإيران، حيث قام 43 عنصراً من أقرباء المدعو (أكرم أحمد الأكرم الخضر) قائد إحدى المليشيات العشائرية الموالية لإيران، بالانشقاق عن الدفاع الوطني والانضمام لتلك المليشيا المعروفة باسم “لواء الشيخ أكرم”، وذلك بعد إقناع قائد المليشيا لهم بالانضمام إليه مقابل إغراءات مادية ومنحهم سلطات إضافية.