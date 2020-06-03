مليشيا “فاطميون” تستقدم تعزيزات عسكرية نحو منطقة المزارع التي باتت مركز تجمع ضخم للإيرانيين شرق دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مليشيا “فاطميون”، عمدت صباح اليوم الأربعاء إلى استقدام رتل عسكري نحو مواقعها في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت نحو 30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية ومقاتلين قادمة من بلدة الهري الحدودية مع العراق.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الرتل استقر في منطقة المزارع التي حولتها القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها إلى مركز تجمع ضخم لها في دير الزور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من مصادر موثوقة، في 20 أيار/مايو، أن دفعة جديدة تضم العشرات من المليشيات الإيرانية وصلت إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث وصلت حافلة تحمل المقاتلين قادمة من العراق، وهو أسلوب باتت تتبعه القوات الإيرانية مؤخراً، حيث تأتي التعزيزات عبر حافلات مدنية.