مناطق “الإدارة الذاتية” في شباط: نحو 55 قتيلاً بأعمال عنف.. والفلتان الأمني يتواصل عبر 11 اقتتال عشائري وجريمة قتل.. وحملات أمنية واسعة ضد التصعيد الكبير لخلايا التنظيم

شهدت مناطق نفوذ الإدارة الذاتية خلال شهر شباط/فبراير 2024 جملة من الاضطرابات الأمنية التي كان لها عظيم الأثر في انتهاك حقوق المواطنين السوريين ضمن هذه المناطق، وفي ضوء ذلك قام المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره برصد ومواكبة جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق خلال الشهر الثاني من العام الجديد.

الخسائر البشرية الكاملة في أعمال العنف

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 54 شخص خلال الشهر الثاني من العام 2024، بطرق وأساليب مختلفة ضمن أعمال العنف المستمرة في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، توزعوا على النحو التالي:

28 من المدنيين بينهم 12 طفل، هم:

-8 أطفال بمخلفات حرب

-7 بينهم طفل على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

-4 بينهم طفل بجرائم قتل

-5 باقتتالات عائلية وعشائرية

-1 باستهداف جوي من قبل “مسيّرة تركية”

-1 على يد قسد

-طفل على يد قوات النظام

-طفل برصاص عشوائي

25 من العسكريين، هم:

-8 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

-10 باستهدافات جوية من قبل “مسيّرات تركية”

-2 بقصف بري تركي

-5 بعمليات اغتيال

1 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد التحالف وقسد

التصعيد التركي مستمر

تتواصل الاستهدافات التركية على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” والتي تتمثل باستهدافات برية بالإضافة للاستهدافات الجوية من قبل الطائرات المسيّرة التركية، حيث أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، 5 استهدافات من قبل “المسيّرات” أسفرت عن مقتل 11 شخص، بالإضافة لإصابة 7 آخرين بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 10 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية

– 1 مدني

وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 5 على الحسكة، أسفر عن مقتل 10 من العسكريين و1 مدني

بالإضافة للاستهدافات البرية، تقوم القوات التركية والفصائل الموالية لها بعمليات قصف بري بشكل شبه يومي على مواقع ونقاط ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، وتسبب القصف البري بمقتل اثنين من العسكريين، ففي 4 شباط قتل عنصر من قوات جبهة الأكراد إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية قرط ويران بريف منبج شرقي حلب.

وفي 11 شباط فارق الحياة عنصر من قوات الكوماندوس بمجلس منبج العسكري، متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة قصف تركي استهدف ريف منبج.

نشاط متواصل لخلايا التنظيم يقابله حملات مضادة مكثفة

تواصل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” عملياتها في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، والمتمثلة بشن هجمات مسلحة وتنفيذ اغتيالات بأشكال مختلفة كإطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام، حيث أحصى المرصد السوري 25 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” خلال شهر شباط، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 15 قتيل، هم: 7 مدنيين بينهم طفل، و8 من القوات العسكرية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 19 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 4 من العسكريين، و2 مدنيين أحدهما طفل

– 3 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين، و1 مدني

– 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل عسكري، و4 مدنيين.

فيما تواصل قوات سوريا الديمقراطية عملياتها الأمنية بدعم من التحالف الدولي في إطار ملاحقة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” والقضاء عليها ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، حيث نفذت قوات سوريا الديمقراطية خلال الشهر، 16 عملية أمنية بينها 4 مشتركة مع التحالف الدولي، وأسفرت العمليات تلك عن اعتقال 69 شخص من عناصر وقيادات تنظيم “الدولة الإسلامية” ومقتل 1 من التنظيم أيضاً.

وفي السابع من شباط أنهت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” المرحلة الثالثة من عملية “الإنسانية والأمن” بعد 11 يوماً من انطلاقها.

وشنت القوى الأمنية خلالها مداهمات واعتقالات في قسم المهاجرات الخاص بعوائل خلايا “التنظيم”.

واصدرت القوى الأمنية بيانا طالبت خلاله حل معضلة عائلات “التنظيم” في مخيم الهول، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين.

وبدأت وحدات من القوى الأمنية بتاريخ 27 من كانون الثاني الفائت، بحملة أمنية المرحلة الثالثة استكمالا لعملية” الإنسانية والأمن”، داخل مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، وبدعم من قوات “التحالف الدولي”، وذلك بعد تزايد حدة هجمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ مطلع العام الحالي، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، إلى جانب التهديدات المستمرة من “التنظيم” للأهالي في مناطق متفرقة ضمن نفوذ “قسد”

الفلتان الأمني يتواصل بجرائم قتل واقتتالات عائلية

شهدت مناطق “الإدارة الذاتية” خلال شهر شباط، استمرار الاقتتالات العشائرية والعائلية بغرض الثأر وغيرها التي تندرج ضمن إطار الفوضى وانتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، دون وجود رادع قانوني، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 7 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 31 آخرين بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 5 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 9 أشخاص بجراح

– اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بجراح

– اقتتال في حلب أسفر عن إصابة شخصين

ووثق المرصد السوري أيضاً، 4 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” خلال شباط، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 4 هم: 3 رجال، و1 طفل توزعوا على النحو التالي:

– طفل ورجل في الحسكة

– رجل في دير الزور

– رجل في منبج

الاشتباكات مستمرة بين قسد والمسلحين المحليين

شهد شهر شباط، استمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، ومسلحين عشائريين من جانب آخر، ويستعرض المرصد السوري فيما يلي أبرز تلك الاشتباكات والاستهدافات:

-5 شباط، أصيب عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مسلح شنه مسلحون محليون استهدف أحد النقاط العسكرية في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

-11 شباط، شن مسلحون محليون هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدفوا من خلاله مقر مدرسة الموح التابعة لـ”قسد” في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، في حين لاتزال الاشتباكات على أشدها بين عناصر “قسد” والمسلحين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

-11 شباط، استهدف مسلحون مسلحون محليون بقذيفة “آربيجي” نقطة لـ”قسد” في جبل البصيرة بريف ديرالزور الشرقي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

-14 شباط، شن مسلحون محليون هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا خلاله عدة نقاط عسكرية منتشرة على السرير النهري في قرية الهرموشية بريف دير الزور الغربي، تابعة لقوات سوريا الديمقراطية

-18 شباط، شن مسلحون محليون هجوماً على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي، كما شن المسلحون هجوماً على نقطة الثابت ونقطة منزل غازي في بلدة الطيانة ونقطة محطة البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

-19 شباط، شن مسلحون محليون هجوماً على حاجز عسكري لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين

-23 شباط، استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية عدداً من الحواجز العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية تقع بين بلدتي ذييان وأبو حمام في ريف دير الزور الشرقي.

تسليم مستمر للأجانب

سلمت “الإدارة الذاتية” في 19 شباط، 72 طفلاً و27 امرأة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” في مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، إلى وفد من جمهورية قرغيزستان وفق وثيقة اتفاق بين الجانبين، حيث زار وفداً من خارجية قرغيزستان مناطق شمال شرق سوريا ممثلاً بممثل الوزارة “باكيت قديروف” والتقى بوفد من “الإدارة الذاتية”، ممثلاً بالرئاسة المشتركة “روبيل بحو”، وعضو الهيئة الإدارية “خالد إبراهيم” و “لانا حسين” ممثلة وحدات حماية المرأة، ودار حديث بين الطرفين حول محاربة خلايا “التنظيم” في مخيم الهول، والهجمات التركية، لينتهي اللقاء بتسليم الأطفال والنساء لجانب وفد جمهورية قرغيزستان.

الجمارك تثير استياء المدنيين

تعمل الجمارك التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في منطقة المعامل بدير الزور على فرض إتاوات مالية كبيرة على البضائع التي تدخل عن طريق التجار، فضلاً عن تضييق الخناق عليهم والإجراءات المعقدة الأمر الذي يسبب بحسب بعض التجار والأهالي بضرر كبير لسكان المنطقة.

ووفقاً لحديث بعض التجار في المنطقة، فإن عناصر الجمارك تفرض رسوم مرتفعة على البضائع الواردة من محافظة الحسكة و محافظة الرقة من ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع ورفع الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يتم اتهام التجار المحليين بتهريب البضائع أو عدم دفع الرسوم الجمركية المفروضة عليهم، حيث يتم في بعض الأحيان مصادرة البضائع وفرض غرامات مالية باهظة على أصحابها وبيعها في المزاد العلني على الرغم من أن جميع البضائع القادمة من الرقة و الحسكة يوجد فيها فاتورة شراء.

وعلى ضوء ما سبق، فإن إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يطالب بتلبية المطالب الشعبية لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية، وعدم التعرض لهم فقط لأنهم نادوا بحقوقهم، كذلك فإن على دول التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية العمل بشكل أكبر لمنع عودة تنظيم داعش عبر مزيد من العمليات الأمنية ضد خلاياهم النشطة والنائمة في مناطق مختلفة من شرق الفرات والتي تهدد عودة نشاطها الكبير الأمن المحلي والإقليمي وكذلك الدولي على حد سواء.