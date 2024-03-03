مناطق “درع الفرات” ومحيطها خلال شهر شباط: 26 قتيلاً وجريحاً بأعمال عنف و5 اقتتالات في إطار الفوضى والفلتان الأمني

منذ وقوع ما يعرف بمناطق “درع الفرات” ومحيطها تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ومسلسل الأزمات الإنسانية والانتهاكات والفلتان الأمني يتفاقم شيئًا فشيئًا، فلا يكاد يمر يوماً بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما الى ذلك من حوادث، ويسلط المرصد السوري في التقرير الآتي على الأحداث الكاملة التي شهدتها تلك المناطق خلال شهر شباط 2024.

الخسائر البشرية الكاملة بفعل أعمال العنف

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شباط، مقتل واستشهاد 14 شخص، بأساليب وأشكال متعددة ضمن نفوذ القوات التركية وفصائل” الجيش الوطني” بمناطق “درع الفرات” ومحيطها في أرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية توزعوا على الشكل التالي:

5 من المدنيين بينهم سيدة، هم:

– 2 برصاص عشوائي واقتتال

– امرأة بظروف مجهولة

– 2 بجرائم قتل

9 من العسكريين، هم:

• 8 باشتباكات مع مجلس منبج العسكري

• 1 بقصف جوي روسي

كما وثق المرصد السوري إصابة 12 شخص جراء أعمال عنف ضمن مناطق “درع الفرات” ومحيطها خلال شهر شباط.

تفاصيل استشهاد المدنيين

• فارق شاب حياته متأثراً بجراحه، وينتمي القتيل لعشيرة “المجادلة” في شجار مع أفراد عائلة “آل دنون” تطورت إلى اقتتال مسلح، وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

• قتل شخص أخاه بعد مشاجرة بينهما سرعان ما أستخدم فيها الرصاص الحي وذلك في مدينة جرابلس بريف حلب

• قتل شاب ينحدر من بلدة القورية بريف ديرالزور الشرقي في أثناء تنظيفه سلاحه بمدينة جرابلس.

• وجدت جثة مديرة منظمة “يني أدم”، وقد تعرضت للقتل خنقا، في منزلها ببلدة بزاعة بريف حلب الشمالي،بعد تعرضها للتهديد عدة مرات من قبل فصيل “فرقة الحمزة”.

• عثر أهالي على جثة شاب مجهول الهوية مقتولاً بعدة عيارات نارية ملقى في مدينة الباب شرقي حلب.

تفاصيل مقتل العسكريين

• قتل 6من عناصر “الجيش الوطني”، في عمليتين تسلل بتاريخ 12 و17 شباط، نفذتها قوات مجلس منبج العسكري على نقاط تابعة للفصائل في جهة معبر الحمران بريف جرابلس شرقي حلب.

• قتل عنصران من فصيل السلطان مراد إثر اشتباكات مسلحة عنيفة بين الأخيرة وقوات “مجلس منبج العسكري” ، على محور قرية الصيادة شرقي حلب.

• قتل عنصر من فصيل “أحرار الشام” إثر قصف الطيران الروسي الحربي صباح بصواريخ عدة مواقع لفصيل أحرار الشام بالقرب من قرية الحدث في ريف حلب الشرقي.

في حين أحصى المرصد السوري خلال شهر شباط، 5 اقتتالات ضمن مناطق “درع الفرات” ومحيطها، تسببت بمقتل شاب.

الاقتتال الأول كان بتاريخ 3 شباط، حين فارق شاب حياته متأثراً بجراحه، وينتمي القتيل لعشيرة “المجادلة” في شجار مع أفراد عائلة “آل دنون” تطورت إلى اقتتال مسلح، وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي”

الاقتتال الثاني كان بتاريخ 8 شباط، حين اندلع اشتباك بين مواطنين، في شارع زمزم وسط مدينة الباب بريف حلب، في حين تطور لاشتباكات مسلحة، بين مواطنين ينحدرون من مدينة تادف من جهة، وآخرين من ” آل المعراوي”، دون تسجيل خسائر بشرية.

الاقتتال الثالث كان بتاريخ 9 شباط، حين هاجم مسلحون من قبيلة العكيدات على مقرات فصيل فيلق المجد في قرية السكرية بريف الباب، على خلفية قيام عناصر الفصيل على ضرب شاب من أبناء قبيلة “العكيدات”، دون تسجيل خسائر بشرية.

الاقتتال الرابع كان بتاريخ 9 شباط، حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين آل حموش وآل حمدون في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، نتيجة خلافات بينهما تجددت اليوم بالقرب من جامع الحدادين،دون تسجيل خسائر بشرية.

الاقتتال الخامس كان بتاريخ 23، حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين عائلتين قرية الزيادية التابعة لمدبنة أخترين في ريف حلب الشمالي، وذلك نتيجة خلاف سابق بين العائلتين، دون تسجيل خسائر بشرية.

انتهاكات مستمرة على قدم وساق

لاتزال الفصائل الموالية للحكومة التركية تتفنن بارتكاب الانتهاكات اليومية بحق الأهالي في منطقة درع الفرات وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر شباط، حالتي اعتداء ففي 28 شباط،اعتدت مجموعة عسكرية تتبع لفصيل فرقة “الحمزة” بالضرب على مصلح سيارات ” ميكانيكي” بسبب رفض الأخير تصليح عربتهم وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة الباب شمال حلب.

وفي 29شباط، اعتدى عناصر من الشرطة العسكرية بالضرب المبرح على شاب من قبيلة “جيس” واعتقاله لاحقاً، لتستنفر أبناء قبيلة جيس في المنطقة مطالبين بتسليم العناصر الى القضاء لمحاكمتهم.

في حين شهدت منطقة درع الفرات 17 حالة اعتقال تعسفي وحالتي خطف بحق المدنيين خلال شباط.

كما شهدت 3 حالات فرض إتاوة من قبل فصيل السلطان مراد، حين أطلق عناصر فصيل “السلطان مراد” سراح 3 أشخاص، مقابل فدية مالية قدرها 3000 ليرة تركية عن كل شخص، ويشار إلى أنهم اعتقلوا في ريف إعزاز الشمالي بتاريخ 7 شباط الجاري، اثناء محاولتهم العبور الحدود السورية التركية، عبر طريق التهريب في قرية حوار كلس بريف إعزاز.

ومما سبق يتضح جليًا أن مسلسل الانتهاكات في مناطق “درع الفرات” لن تتوقف حلقاته، طالما تستمر القوات التركية والفصائل التابعة لها في مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون أي رادع يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق، رغم التحذيرات المتكررة من قبل المرصد السوري مما آلت إليه الأوضاع الإنسانية هناك.