مناطق “غصن الزيتون” في شباط: أكثر من 37 حالة اعتقال تعسفي واختطاف ونحو 49 انتهاك آخر على يد الفصائل الموالية لأنقرة المرصد السوري يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين في ظل الممارسات الممنهجة للفصائل الموالية لأنقرة

منذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على ما يعرف بمناطق “غصن الزيتون”، في منطقة عفرين شمال غربي حلب، مسلسل الأزمات الإنسانية والانتهاكات والفلتان الأمني يتفاقم شيئًا فشيئًا، فلا يكاد يمر يوماً بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما إلى ذلك من حوادث.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، تابع ووثق بدوره جميع الأحداث التي شهدتها مناطق “غصن الزيتون” خلال شهر شباط 2024، ويسلط الضوء في خضم التقرير الآتي على الأحداث الكاملة في تلك المناطق والتي تشكل انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لحقوق الإنسان.

الخسائر البشرية الكاملة بفعل أعمال العنف

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر شباط، مقتل واستشهاد 6 شخص بأساليب وأشكال متعددة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، توزعوا على النحو التالي:

2 مدنيين برصاص عشوائي واقتتال

4 من العسكريين، هم:

-1 باغتيال

-1 تحت التعذيب في سجون الفصائل

-2 باقتتال فصائلي

تفاصيل مقتل المدنيين

-قتل شاب إثر إصابته بطلق ناري طائش في قرية مريمين بريف عفرين.

-قتل مدني إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين جيش النصر من جهة، وحركة نور الدين زنكي من جهة أخرى، في مخيم المحمدية بقرية تل سلور التابعة لجنديرس بريف عفرين،

تفاصيل مقتل الغير مدنيين

-قتل عنصر من فصيل “السلطان مراد” ينتمي لعشيرة “الغازي” قبيلة الموالي تحت وطأة التعذيب في سجن لـ”الجيش الوطني” على يد عناصر من فصيل أبو وليد العزي و”العمشات” وذلك بعد اتهام الفصيل، لـ 4 شبان من قبيلة الموالي بخطف مواطن من أهالي.

-أقدمت مجموعة ملثمة على اغتيال قيادي عسكري في فصيل فرقة “العمشات” بعدة طلقات نارية، بعد أن تسلل أفراد المجموعة إلى منزله في قرية قرزيحل بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب”

-قتل عنصران من جيش النصر إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين جيش النصر من جهة، وحركة نور الدين زنكي من جهة أخرى، في مخيم المحمدية بقرية تل سلور التابعة لجنديرس بريف عفرين

انتهاكات مستمرة على قدم وساق

لاتزال الفصائل الموالية للحكومة التركية تتفنن بارتكاب الانتهاكات اليومية بحق الأهالي الذين رفضوا التهجير منها واختاروا البقاء في مناطقهم، بالإضافة لانتهاكات تطال المهجّرين إلى المنطقة أيضاً، وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال شهر شباط 2024، 36 حالة اعتقال تعسفي بينهم 3 نساء، وحالة خطف وحيدة.

إلى جانب حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 49 انتهاك بأشكال عدة، توزعت على النحو التالي:

– 5 حالات بيع ومصادرة منازل تعود ملكيتها الى مهجرين قسراً من أهالي عفرين، كانت الفصائل قد استولت عليها بقوة السلاح، حيث تتم عملية البيع بأسعار زهيدة وبالدولار الأميركي تحديدا تراوحت أسعارها ما بين 900 إلى 4000 دولار أمريكي.

– 17 عمليات قطع للأشجار المثمرة ومصادرة الأراضي قبل فصائل الجيش الوطني، شملت قطع أكثر من 1095 شجرة زيتون في مختلف قرى ونواحي عفرين.

– 25 عملية “فرض إتاوة” من قبل الفصائل والشرطة العسكرية والاستخبارات التركية، منها 15 حالة مقابل إطلاق سراح معتقلين تراوحت قيمة الفدية ما بين 700 إلى 2500 ألف دولار أميركي.

و10 حالات فرض إتاوة من قبل فصيل العمشات، حين فرض الفصيل إتاوات مالية كبيرة على أهالي كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين حيث تراوحت قيمة الإتاوة مابين 1500 إلى 5 ألاف دولار أمريكي، وقد أمهلوا الأهالي عدة أيام لدفع قيمة الإتاوة مهددين باعتقال أي مواطن يرفض دفعها، مع تلفيق التهم لهم بالتعامل مع “الإدارة الذاتية”.

– 2 حالات سرقة، حين أقدم مسلحون محسوبون على فصائل “الجيش الوطني” حاجزا طيارا بالقرب من قرية ميدانكي بناحية شران بريف حلب وقاموا بسلب مواطنين اثنين يستقلان سيارة توزيع مواد الغذائية وما بحوزتهما من هواتف خليوية ومبلغ مالي قدره 15 ألف ليرة تركية.

كذلك شهدت منطقة “غصن الزيتون” خلال شباط انفجارين أسفرا عن إصابة 4 مدنيين، الانفجار الأول كان بتاريخ 3 شباط انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بين شارع جنديرس وشارع المازوت الفرعية بمدينة عفرين واقتصار الأضرار على المادية

الانفجار الثاني كان بتاريخ 6 شباط، حين أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بجروح طفيفة وهو أحد المتهمين بركن دراجة نارية، نتيجة انفجارها قرب دوار النيروز بمدينة عفرين ضمن مناطق عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب، في حين ألقت الشرطة العسكرية على الطفل ومواطن آخر.

في حين أحصى المرصد السوري خلال شباط، اقتتال وحيد ضمن مناطق “غصن الزيتون”، حين قتل عنصران من جيش النصر ومدني إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين جيش النصر من جهة، وحركة نور الدين زنكي من جهة أخرى، في مخيم المحمدية بقرية تل سلور التابعة لجنديرس بريف عفرين.

ومما سبق يتضح جليًا أن مسلسل الانتهاكات في مناطق “غصن الزيتون” لن تتوقف حلقاته، طالما تستمر القوات التركية والفصائل التابعة لها في مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون رادع لها يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق، رغم التحذيرات المتكررة من قبل المرصد السوري مما آلت إليه الأوضاع الإنسانية هناك.