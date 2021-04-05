مناطق «قسد» تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات «كورونا» في يوم واحد

سجلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم (الاثنين)، أعلى معدل وفيات وإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في يوم واحد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان، إنه تم تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في مناطق شمال وشرق سوريا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق شمال البلاد وشرقها إلى 10 آلاف و813 حالة، من بينها 396 حالة وفاة، و1334 حالة شفاء.

وكانت «قسد» أصدرت بيانا، السبت، جاء فيها: «نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في موجته الثالثة في مناطق شمال وشرق سوريا، يُفرض حظر التجوال الجزئي في كل مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى 12 من الشهر الجاري». وأضاف: «تُمنع منعًا باتًّا كل التجمعات (الأفراح، خيم العزاء، الاجتماعات، الصلاة في دور العبادة، وكل التجمعات الأخرى)».

المصدر: الشرق الاوسط