مناطق “نبع السلام” في شباط: انتهاكات بالجملة تمارسها الفصائل الموالية لأنقرة بحق المدنيين بالتزامن مع عمليات تغيير ديمغرافي مستمرة تقوم بها القوات التركية

تتصاعد معدلات الانتهاكات الحقوقية في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الحسكة والرقة، المعروفة بمناطق “نبع السلام”، والتي سيطرت عليها في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019.

تصاعد الانتهاكات يأتي مقابل تحقيق المآرب والأطماع السياسية والاقتصادية على حساب استغلال هذه الأراضي وثرواتها ومواردها وأهلها أسوء استغلال، وقد رصد ووثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان جميع الأحداث التي شهدتها تلك المناطق خلال الشهر الثاني من العام 2024.

حيث بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الشهر الفائت 4 قتلى، توزعوا على النحو الآتي:

مدني على يد الفصائل

3 من الجيش الوطني على يد مجلس تل تمر العسكري

وبالانتقال إلى ملف الانتهاكات المستمرة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة، فقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان جملة من الانتهاكات، فقد استولت كل من الشرطة العسكرية وقوات السلطان مراد على على مخصصات الفرن الآلي العام في مدينة رأس العين وقاموا ببيعه في السوق السوداء، كما قلصوا ساعات عمل الفرن لإفساح المجال أمام فرن خاص يستولي عليه قيادي في فصيل “السلطان مراد” للعمل والبيع بسعر 10 آلاف ليرة لربطة خبز تضم 8 أرغفة ليتم بيعه على “البسطات” يديرها مسلحين من الفصيل ذاته بسعر يصل إلى 21 ألف ليرة سورية، في أوقات الذروة عند زيادة الطلب على الخبز.

وفي 20 شباط، طرد عناصر من فصيل “شهداء بدر” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” سكان منزل مدني واعتدوا على سكانه بالضرب والشتائم، في قرية العزيزية غرب مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، واستولوا على المنزل لاستخدامه كموقع استراحة في عمليات تهريب البشر إلى تركيا.

وفي النصف الثاني من شباط، استولى فصيل “فيلق الرحمن” على 120 منزلا جديداً في رأس العين وريفها وذلك بغية توطين 50 عائلة من عوائل مسلحي الفصيل الذين تم جلبهم مؤخرا من منطقة عفرين إلى رأس العين شمال غربي الحسكة كما تم الاستيلاء على مساحة 50 دونم أرض في قرى الراوية.

وفي سياق استمرار الانتهاكات بمختلف أنواعها بحق سكان المنطقة، يعمل مسلحو الفصائل وخاصة “احرار الشرقية” و”الحمزات” على إرغام سكان القرى الحدودية على التعاون معهم وإبقاء “الركاب” المواطنين القاصدين طرق التهريب إلى تركيا في منازلهم ليومين أو 3 لحين تسهيل الطريق ونقلهم لتركيا وإلا سيتم الاستيلاء على منازلهم لمن يرفض التعاون وفرص غرامة مالية تتراوح ما بين 3 و6 آلاف دولار أمريكي واعتقال صاحب المنزل الذي يرفض التعاون.

كما عمد عناصر فصيل “السطان مراد” بقيادة المدعو تبو عدي على الاستيلاء على جهاز الطاقة الشمسية التابعة لمزرعة مواطن في قرية العسل وذلك لرفضه استقبال المهربين والاشخاص في مزرعته لحين إيجاد طريق لنقلهم الى تركيا.

في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات بين قيادات ومسلحي الفصائل على طرق وعملية تهريب البشر إلى تركيا ، ويتطور الأمر إلى تنفيذ اعتقالات بحق بعضهم البعض وذلك بغية التنازل عن طرق التهريب أو عن الأشخاص في حال لم يتم التوافق فيما بينهم لنقل الركاب من مناطق السيطرة للطرف الآخر.

كذلك، عمد قيادي في فصيل “أحرار الشام” على إرغام ميكانيكي على إجراء صيانة لعربته الشخصية دون دفع الأموال له وذلك بقوة السلاح حيث لم يستطع الميكانيكي على رفع دعوة ضد القيادي لكونه تلقى تهديد بالقتل في حال قدم أي شكوى ضده.

وفي سياق متصل، يعمد الكثير من سكان مدينة رأس العين بطلب المال من ذويهم في مناطق “الادارة الذاتية” وذلك لدفعها رشاوي للمحكمة وللقيادات لتسريع محاكمة أولادهم أو إطلاق سراحهم من سجون الفصائل ومن لا يدفع الأموال فان مصير أولادهم يبقى مجهولاً ، كما هو حال الرجل السبعيني (ع. م) الذي لا يملك أموال كافية ليقدمها للقيادات لإطلاق سراح ابنه المعتقل بتهمة التواصل مع “الادارة الذاتية” وتقديم معلومات لهم. كما تستمر الشرطة العسكرية في إخفاء معلومات عن ممرضة اعتقلوها منذ شهرين في المشفى الوطني وذلك بتهمة تصوير جرحى المسلحين وإرسالها لقوات سوريا الديمقراطية.

وفي 25 شباط، احتجز عناصر دورية تابعة لـ”جيش الإسلام” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” شابا وهو ابن وجيه في قرية أم عشبة بريف رأس العين شمال الحسكة ضمن مناطق “نبع السلام” بتهمة تصوير وإرسال إحداثيات لـ”قسد”، وبحسب المعلومات فإن الفصيل رفض إطلاق سبيل الشاب، وأصر على احتجازه لتحصيل فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحه.

في حين تواصل تركيا عملية التغيير الديمغرافي، في مناطق نبع السلام، ففي 19 شباط نقلت الاستخبارات التركية وبالتنسيق مع فصيل الملك شاه وفيلق الرحمن الموالين لتركيا، 50 عائلة من مهجري الغوطة بريف دمشق، من عفرين إلى مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، وجرى إسكانهم في منازل العائلات التي استولت عليها الفصائل الموالية لتركيا في أوقات سابقة.

وتشرف الفصائل الموالية لأنقرة، لا سيما “الحمزات” و”السلطان مراد” و”ملك شاه”، على عملية توزيع المساعدات في منطقة “نبع السلام”، الذين بدورهم يقومون بتوزيعها على عوائل ومقربين ومسلحين تابعين لها، وإقصاء العوائل المحتاجة من المساعدات، وتشمل المساعدات مواد غذائية وأغطية وقرطاسية وغيرها من المساعدات التي لم تصل إلى غالبية العوائل القاطنة في المنطقة، في ظل الفساد والاستبداد اللذين تمارسها الفصائل الموالية لأنقرة دون وازع أو رادع يقف أمامهم للحيلولة دون ارتكابهم لمزيد من الجرائم الإنسانية في حق المواطنين السوريين في مناطق “نبع السلام”.

وفي إطار الفوضى والفلتان الأمني، شهد يوم 24 شباط تعرض منزل قيادي من فصيل فرقة الحمزة لهجوم صاروخي أطلقه مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، بالقرب من حديقة حي حوارنا في مدينة رأس العين شمال الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام” ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة دون وقوع خسائر بشرية.

وإجمالاً ستظل هذه الصورة القاتمة تزداد وتتمدد مع استشراء الفساد والاستبداد اللذين تمارسها الفصائل الموالية لأنقرة دون وازع أو رادع يقف أمامهم للحيلولة دون ارتكابهم لمزيد من الجرائم الإنسانية في حق المواطنين السوريين في مناطق “نبع السلام”، وعليه فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي لحماية المدنيين في تلك المنطقة من الممارسات الممنهجة للفصائل والمتمثلة بعمليات سرقة وقتل ونهب وسلب واعتقال واختطاف.