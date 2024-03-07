مناطق نفوذ النظام خلال شباط: نحو 290 قتيلاً بأعمال عنف.. و13 اقتتالاً واغتيالاً واستهدافاً.. والأوضاع المعيشية إلى الأسوء في ظل تعنت النظام بالسلطة

شهدت مناطق نفوذ النظام خلال الشهر الثاني من العام 2024 أحداثًا لافتة من تصاعد لأعمال العنف فضلًا عن سوء الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى القبضة الأمنية للنظام واستمرار مسلسل الاعتقالات بحق المدنيين خارج نطاق القانون لأسباب ودوافع مجهولة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان يسلط الضوء في التقرير الآتي على أبرز التفاصيل والتطورات ضمن مناطق سيطرة النظام خلال شباط/فبراير من العام 2024.

الخسائر البشرية الكاملة في أعمال عنف

شهدت مناطق سيطرة النظام خلال شهر شباط تصاعد متواصل لأعمال العنف والخسائر البشرية الناجمة عنها، إذ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 286 من المدنيين وغير المدنيين ضمن مختلف المناطق السورية الخاضعة لنفوذ النظام السوري والميليشيات الموالية لها، توزعوا على النحو التالي:

88 من المدنيين، بينهم 11 طفل و14 امرأة، هم:

-26 بينهم 7 سيدات و6 أطفال بمخلفات الحرب

-26 بينهم 5 سيدات بجرائم قتل

-8 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

-8 بينهم سيدة باستهدافات إسرائيلية

-5 بينهم سيدة وطفلين بحوادث فلتان أمني في درعا

-4 تحت التعذيب في سجون النظام

-4 بينهم طفلتين برصاص عشوائي

-4 بينهم طفل على يد قسد

-1 بانفجار

-1 على يد الأجهزة الأمنية التابعة للنظام

-1 على يد التحالف

115 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، هم:

-51 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

-24 على يد الفصائل والجهاديين

-12 بحوادث فلتان أمني في درعا

-12 باقتتالات داخلية

-8 بعمليات اغتيال

-6 على يد قسد

-2 بانفجارات

53 من الميليشيات التابعة لإيران، هم:

– 14 من جنسية غير سورية باستهدافات إسرائيلية

– 3 من الجنسية السورية باستهدافات إسرائيلية

– 10 من الجنسية السورية باستهدافات أميركية

– 24 من جنسية غير سورية باستهدافات أميركية

– 2 على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”

17 من المسلحين، هم:

-9 بحوادث فلتان أمني في درعا

-8 على يد القوات الأردنية

13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام بالبادية

80 حالة اختطاف واعتقال خارج نطاق القانون خلال شباط

يتواصل مسلسل الاعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، إذ وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال الأجهزة الأمنية لما لا يقل عن 53 مدنياً بينهم صحفي، بالإضافة لتسجيل 27 حالات اختطاف، وذلك خلال شهر شباط.

توزعت حالات الاعتقال وفق الآتي:

-9 في دير الزور

-19 في ريف دمشق

-11 في درعا

-7 في حلب

-6 في حمص

-صحفي في طرطوس

وتوزعت حالات الاختطاف وفق الآتي:

-8 بينهم طفل في درعا

-19 في حمص

الجرائم متواصلة..

تتواصل الجرائم ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في مختلف المحافظات، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام عن وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال شهر شباط وقوع 25 جريمة قتل بشكل متعمد، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 26 شخص، هم: 5 مواطنات، و21 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 8 جرائم في درعا راح ضحيتها 6 رجال، و2 سيدات

– جريمة في السويداء راح ضحيتها رجل

– 6 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 5 رجال وسيدتان

– 3 جرائم في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 3 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 3 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها رجل

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان

الفلتان الأمني متواصل في “مهد الثورة

بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا خلال شهر شباط، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 22 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 26 شخصا، هم:

– 5 من المدنيين بينهم سيدة و2 أطفال

– 11 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية

13 عملية اغتيال واستهداف واقتتال

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، 6 اقتتالات، و7 عمليات استهداف واغتيال لعسكريين من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها في محافظات دير الزور وريف دمشق والقنيطرة وحمص خلال شهر شباط، خلفت قتلى وجرحى، وجاءت التفاصيل على النحو الآتي:

-1 شباط، أصيب عنصران من قوات النظام بجروح إثر اندلاع اشتباكات مسلحة مع ميليشيا “الدفاع الوطني” على خلفية محاولة عناصر النظام مصادرة بسطة لبيع مادة المازوت والبنزين تعود ملكيتها لميليشيا “الدفاع الوطني”، في حي الجورة بمدينة دير الزور

-5 شباط، قتل عنصر من ميليشيا “أسود الشرقية” إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر الأخيرة من جهة، وعناصر دورية تابعة للأمن الجنائي التابع للنظام بعد محاصرتها مجموعة مسلحة من تجار ومروجي المواد المخدرة

-7 شباط، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” من جهة، وعناصر من “الفرقة الرابعة” من جهة أخرى، في حي الجورة بمدينة دير الزور، إثر خلاف على الإتاوة التي تفرضها الأخيرة عبر حواجزها على مادة المحروقات التي يتم تهريبها من مناطق “قسد” إلى مناطق النظام، عبر معابر التهريب من بلدتي عياش و الزغير شامية في ريف ديرالزور الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

-7 شباط، اغتال مسلحون مجهولون رجل أعمال وموالي لقوات النظام، بعد اختطافه من بين مجموعة أشخاص حيث عثر على جثته، مقتولاً ذبحاً في منطقة المشكونة على طريق سحل – يبرود بريف دمشق، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المقتول يعتبر من أبرز الداعمين لمجموعات مسلحة تتبع لقوات النظام في المنطقة، من خلال واردات معمل يملكه.

-8 شباط، فارق الحياة عنصر من قوات النظام يعمل لصالح شعبة المخابرات العسكرية، متأثراً بجراحه التي أصيب بها، إثر كمين نفذه مجهولين، في بلدة الجبة بريف دمشق.

-9 شباط، قتل عنصر في شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام، في عملية اغتيال طالته من قبل مسلحين مجهولين، حيث جرى استهدافه بالرصاص، أمام منزله في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون في ريف دمشق

-10 شباط، اندلعت اشتباكات مسلحة دارت بين عائلتي ” حسن العائلي” من أكبر المتعاونين مع الحرس الثوري الإيراني من جهة، وبين عائلة “السطم” الموالية للدفاع الوطني من جهة أخرى، في قري الهري بريف البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بسبب خلاف قديم.

واستخدم خلال الاشتباكات قذائف هاون وأسلحة ثقيلة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، 3 منهم من أبناء عائلة السطم الموالية للدفاع الوطني، و 2 من عائلة “حسين العلي” ، وإصابة 8 أخرين بجراح متفاوتة بين طرفين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم بحالة حرجة.

-14 شباط، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلة من بلدة الدلبوز وعائلة من بلدة المزرعة، نتيجة خلافات بين الطرفين، مما أدى لمقتل 3 تابعين لـ”حزب الله” اللبناني، وسط استنفار أمني مكثف في عدد من أحياء مدينة حمص منعا من عمليات انتقامية بين العائلات المتقاتلة.

-17 شباط، اندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، دارت بين عناصر فوج التدخل السريع التابع للواء 47 الموالي لإيران من جهة، وبين مجموعة من العناصر المسلحة التابعة للنظام (ميليشيا رديفة)، على خلفية مهاجمة المجموعة المسلحة لمنزل أحد أبناء قائد الفوج المدعو “خيرالله عبد الباري” الملقب بـ “خيرو الشعيبة”.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المدعو “خير الله عبد الباري” يعتبر قائد الفوج الذي يديره إيران في ريف حماة الجنوبي، وعقب مهاجمة المنزل طارد عناصر الفوج المجموعة المسلحة في شوارع المدينة وسط استخدام قنابل يدوية وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، ما أدى إلى مقتل شابين بطلق طائش.

-19 شباط، قتل عنصر من المسلحين المحلين ينحدر من بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، نتيجة انفجار عبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته من قبل مجهولين، في مدينة ديرالزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسط اتهامات لعناصر من قوات النظام بالوقوف خلف مقتله

-21 شباط، قتل عنصر من الفرقة الرابعة بقوات النظام، برصاص عنصر آخر من ميليشيا “الدفاع الوطني” لأسباب ودوافع مجهولة في حي الجورة بمدينة دير الزور.

-27 شباط، قتل عنصر من المخابرات العسكرية اليوم جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في منطقة الشلاح بمدينة الزبداني بريف دمشق، وينحدر العنصر من بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي.

-27 شباط، اغتيل ضابط برتبة عقيد وأصيب ضابط آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما على طريق الناصرية – غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، ويتبع الضابطان لإحدى الكتائب في اللواء 112 الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل.

معاناة مستمرة للمدنيين

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام أسعار المحروقات للمرة الثالثة على التوالي منذ مطلع العام الجاري، حيث وصل سعر لتر البنزين”أوكتان 90″ وفقاً للتسعيرة الجديدة 11000 ليرة سورية، وسعر لتر البنزين “أوكتان 95” إلى 14110 ليرات سورية، بينما رفعت سعر لتر مادة المازوت “الحر” إلى 12290 ليرة سورية، ويأتي قرار رفع أسعار المحروقات بعد مرتين رفعت بهما الأسعار منذ مطلع العام أي في أقل من شهرين، حيث كانت الأولى في 8 كانون الثاني، والثانية في 22 كانون الثاني الفائت.

وأعرب الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن امتعاضهم الشديد نتيجة هذه القرارات الجائرة التي تصدرها حكومة النظام بين الحين والآخر لتزيد من معاناتهم في الوقت الذي تعيش فيه البلاد انهيار اقتصادي كبير وتردي في الواقع المعيشي بسبب انهيار قيمة الليرة السورية وتدني حد الأجور والرواتب، مما يضاعف من معاناة السوريين القابعين ضمن مناطق سيطرة النظام، حيث شكل ارتفاع أسعار المحروقات معضلة كبيرة تمثلت في ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمواصلات والخدمات وغيرها، دون وجود بوادر قريبة من قبل حكومة النظام لحل هذه المعضلة.

وعلق البعض بالقول بأنه يجب تسمية الوزارة بسرقة المستهلك وليس حمايته، متهمين في الوقت ذاته التجار في الأسواق وأصحاب المحلات برفع الأسعار أكثر وعدم الامتثال للأسعار المحددة بالرغم من كونها مرتفعة هي الأخرى ولا تتوافق مع قدراتهم المعيشية.

الأجهزة الأمنية تقتل مدنياً في انتفاضة أبناء جبل العرب

لا تزال الأصوات المطالبة برحيل رأس النظام، وتعزيز نظام اللامركزية وتحقيق انتقال سياسي وتطبيق القرار الدولي 2254، تتعالى في السويداء، حيث يخرج أبناء جبل العرب بمظاهرات يومية مطالبة بإسقاط النظام وتطبيق القرار 2254 ويتراوح أعداد المتظاهرين من المئات إلى الآلاف، وتتعالى أصواتهم بعبارات رنانة أبرزها ” جواد الباروكي ..شهيد الحرية”،” كيف يحتاج دمٌ بهذا الوضوح إلى معجمٍ طبقي لكي يفهمه”، ” نهج النظام الدموية.. نهجنا سلميتنا”.. “سلمية حتى إسقاط النظام”.. “شهداء الثورة السورية.. تضحياتكم أمانة في أعماقنا” و ” رصاصك لايخيفنا” و ” نموت خوفاً ولن نركع”، وعلت الهتافات بقول “جواد الحر دمك غالي علينا”

وفي 28 شباط، استشهد مواطن “54 عاماً” جراء إصابته برصاصة في الصدر مصدرها أجهزة النظام الأمنية أثناء تواجده مع المتظاهرين في محيط صالة السابع من نيسان، حيث شهدت المدينة والمشفى الحكومي فيها حالة من الاستنفار الشديد على خلفية استشهاده وسط دعوات لعدم الانجرار لردود فعل عشوائية، ويعد أول شهيد في الاحتجاجات السلمية في السويداء.

وفي 19 شباط، أقدم العشرات من أبناء جبل العرب في مدينة السويداء، على إزالة لافتات وصورة تحمل رأس النظام “بشار الأسد”، على عدة مراكز، وذلك في مؤسسة المياه والصرف الصحي وفرع السويداء، ومدخل الحديقة العامة، احتجاجا على واقع المياه في المنطقة، تزامنا مع إلقاء بيان باسم الحراك الشعبي السلمي.

المسيرات تواصل استهداف مناطق النظام

شهد شهر شباط، استمرار ظاهرة الاستهدافات الجوية من قبل طائرات مسيّرة تابعة للفصائل والجهاديين، لمناطق نفوذ النظام، ففي 25 شباط، أسقطت قوات النظام بالمضادات الأرضية 7 طائرات مسيّرة تابعة لهيئة تحرير الشام، حيث استهدفت المسيّرات أثناء محاولتها استهداف مواقع قوا النظام في ريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي.

استباحة إسرائيلية مستمرة..

تواصل إسرائيل استباحة الأراضي السورية، حيث شهد شهر شباط 12 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 9 منها جوية، و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 23 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 17 من العسكريين بالإضافة لإصابة 12 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 2 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري

– 5 من حزب الله اللبناني

– 1 من الجنسية العراقية

– 3 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية

– 1 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية

– 5 مجهولي الهوية

بالإضافة لاستشهاد 8 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 6 لدمشق وريفها، و2 لدرعا، و3 على حمص، و1 على القنيطرة

وفي 20 شباط، اختطف جنود إسرائيليون، القيادي في “حزب البعث” وعضو لجنة المصالحة في القنيطرة المدعو مطاع السرحان، من منزله في قرية الرفيد بريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل، بعد أن اجتاز جنود بزي مدني الشريط الفاصل مع الجولان السوري المحتل، ولم يعلم ما إذا كان الاختطاف بسبب التعامل مع “حزب الله” اللبناني، أو أنه يعمل لصالح إسرائيل، ليتم الإفراج عنه بعد يوم من اختطافه.

في حين أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أقدمت خلال الثلث الأول من شباط على اعتقال 4 في مدينة حمص بتهمة التعامل مع إسرائيل وإعطاء إحداثيات، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلي الكبير على الأراضي السورية، وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بالتعاون مع الميليشيات الموالية لإيران، قد نفذت منذ مطلع العام الجاري سلسلة من الاعتقالات طالت 15 بينهم ضابط وصف ضابط وقيادي ضمن الميليشيات الموالية لإيران، ليرتفع بذلك العدد إلى 19، حيث أفرجت عن 6 منهم بينما لا يزال 13 معتقلين.

كما اعتقلت خلال الحملات الأمنية التي نفذتها 93 عنصراً تابعين لقياديين اثنين ضمن الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور، لتقوم بعد ذلك بالإفراج عن 70 منهم بينما لا يزال البقية رهن الاعتقال.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، يحذر من تداعيات تصاعد الأزمات المعيشية والفوضى المصحوبة بالانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ النظام، في ظل تعنت نظام بشار الأسد بالسلطة وهو المتسبب الرئيسي بما آلت إليه الأوضاع ليس فقط ضمن مناطق نفوذه بل في عموم الأراضي السورية، وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد حلول جذرية تقي المدني السوري من سلسلة الكوارث التي تعصف بحياته اليومية وضمان انتقال سلمي للسلطة، ومحاسبة رموز النظام وجميع قتلة أبناء الشعب السوري.